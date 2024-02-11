"إسرائيل هايوم": حماس تعرف معلومات تعد سرية حتى داخل الجيش

وختم الضابط الإسرائيلي بالقول: "نحن نعلم الآن أن حماس كانت تعرف عنا الكثير، على مستوى يتجاوز جمع المعلومات من الطائرات بدون طيار والمراقبة.. وهذا يعني أن هناك سببًا للشك جديًا في وجود مكافحة تجسس واسعة النطاق في إسرائيل، كما يعني أنه من الممكن أن تكون هناك قوة ساعدت حماس"، داعيًا إلى "عدم التغاضي عن هذه القضية والتحقيق فيها بعد الحرب".