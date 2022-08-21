استقل غيرها في آخر لحظة.. شاهد انفجار سيارة ابنة "عقل بوتين" ومقتلها

أفادت وسائل إعلام روسية بمقتل داريا دوغين؛ ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بانفجار سيارتها في ضواحي موسكو.
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن "داريا"؛ لقيت مصرعها على الفور في الانفجار الذي وقع بعد مغادرتها فعالية شعبية في ضواحي عاصمة روسيا، مساء أمس السبت.
وقال أحد منظّمي تلك الفعالية إن ألكسندر دوغين؛ كان من المفترض أن يركب السيارة التي انفجرت، لكنه استقل سيارة أخرى في آخر لحظة، بحسب ما نقلت "المصري اليوم".
عقل بوتين
وعملت داريا دوغينا؛ سكرتيرة صحفية لوالدها، الذي يوصف بأنه أحد المقرّبين من الرئيس الروسي ويعرف أيضاً بـ"عقل بوتين".
و"دوغين" يعد من أبرز المنظّرين لأيديولوجية الكرملين الذين تتنبأ بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.
وفى لقاءٍ سابقٍ له، قال "دوغين" إن تصوراته تلتقى مع تصورات "بوتين"، خاصةً حول القضايا الجيوسياسية، فهو "ينظّر وبوتين يطبّق" على أرض الواقع، وإن أفكاره انتشرت في منتصف التسعينيات، وخاصة في الأوساط العسكرية وجهاز الاستخبارات.
يُذكر أنه في وقت لاحق اليوم نُقل ألكسندر دوغين، إلى المستشفى بعد وفاة ابنته داريا، حيث أعلن ذلك الخبير السياسي، سيرغي ماركوف؛ في قناته على "تيليغرام"، وقال: "ألكسندر دوغين الآن في المستشفى"، وأعرب عن تعازيه للفيلسوف في وفاة ابنته.
في وقتٍ سابقٍ، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن واقعة مصرع داريا دوغينا، وصنفت ما وقع بأنه جريمة ارتكبت بطريقة خطرة.
ومن المرجّح أنه تمّ وضع عبوة ناسفة في السيارة التي كانت تقودها داريا دوغينا.