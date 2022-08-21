استقل غيرها في آخر لحظة.. شاهد انفجار سيارة ابنة "عقل بوتين" ومقتلها

يُذكر أنه في وقت لاحق اليوم نُقل ألكسندر دوغين، إلى المستشفى بعد وفاة ابنته داريا، حيث أعلن ذلك الخبير السياسي، سيرغي ماركوف؛ في قناته على "تيليغرام"، وقال: "ألكسندر دوغين الآن في المستشفى"، وأعرب عن تعازيه للفيلسوف في وفاة ابنته.