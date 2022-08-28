حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في باكستان تتجاوز الألف

وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 1033 حالة وفاة منذ بدء سلسلة الأمطار الغزيرة الحالية، والتي تسببت في حدوث فيضانات في معظم أجزاء باكستان، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف من السكان المحليين إلى مناطق آمنة.