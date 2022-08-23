بسبب تظاهرات أنصار الصدر.. القضاء العراقي يعلق عمل المحاكم

وأوضح المجلس في بيان صحفي: "اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريًّا وإلكترونيًّا صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/ 8/2022، على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب، وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة؛ لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا".