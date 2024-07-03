الإشارة الأولى للتنحّي.. "بايدن" أخبر حليفًا بأنه يدرس ما إذا كان سيستمرّ في سباق الرئاسة

وكان "بايدن" بطيئًا في التواصل شخصيًّا مع الديموقراطيين الرئيسيين؛ ممّا أثار غضب الحزب وأحبط بعض مستشاريه، ولم يتّصل إلا بالنائب حكيم جفريز من نيويورك، زعيم مجلس النواب الديموقراطي، ليلة الثلاثاء، بعد خمسة أيام من المناظرة، ولم يتحدّث بعد مع السناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، اعتبارًا من صباح اليوم، وأعرب المانحون الرئيسيون عن استيائهم من عدم انضمامه إلى مكالمة الحملة أمس الأول، التي كان من المفترض أن تهدأ مخاوفهم.