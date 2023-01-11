"التعاون الإسلامي" تدين استغلال أرمينيا غير القانوني للموارد الطبيعية في "كارباخ" بأذربيجان

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، استغلال أرمينيا غير القانوني للموارد الطبيعية في إقليم كارباخ بأذربيجان، على امتداد طريق شوشة خان كندي (طريق لاشين)، في انتهاك لما جاء في البيان الثلاثي الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بين كل من أذربيجان وأرمينيا وروسيا الاتحادية.