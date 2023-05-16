موسكو تنفي مزاعم كييف بإسقاط 6 صواريخ فرط صوتية طراز "كينجال"

وتفصيلاًذ، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة ريا نوفوستي إن "روسيا لم تطلق هذا العدد من صواريخ كينجال الذي تقول (أوكرانيا) إنها أسقطته"، مضيفاً أن "عدد هذه "الاعتراضات الأوكرانية" يزيد بثلاث مرات عما أطلقناه".