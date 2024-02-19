الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم (الاثنين)، مهمة "أسبيديس" البحرية، للمساعدة في حماية سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين في اليمن.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على منصة "إكس": "إن أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين".
وأوضحت أن المهمة ستستمر لمدة عام على الأقل.
واتفق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تنظيم مهمة تهدف إلى حماية السفن من هجمات الحوثيين حول شبه الجزيرة العربية، فيما من المقرر نشر 4 سفن عسكرية تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية ودعم التحالف الأميركي البريطاني، الموجود في المنطقة منذ 18 ديسمبر الماضي.
وستكون لدى سفن الاتحاد الأوروبي، القدرة على إسقاط الصواريخ والطائرات دون طيار، ولن ترد إلا على الهجمات المنطلقة من البحر، ولن تنفذ أي هجمات على الأراضي اليمنية.
وستكون المهمة مستقلة عن تلك التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، التي تسمى "حارس الازدهار"، والتي ستتعاون معها وتتبادل المعلومات، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية.