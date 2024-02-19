الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

واتفق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تنظيم مهمة تهدف إلى حماية السفن من هجمات الحوثيين حول شبه الجزيرة العربية، فيما من المقرر نشر 4 سفن عسكرية تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية ودعم التحالف الأميركي البريطاني، الموجود في المنطقة منذ 18 ديسمبر الماضي.