الرئيس "بوتين" يعلن أنه سيزور الصين الشهر المقبل بدعوة من شي جينبينغ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه سيزور الصين في أكتوبر، بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022.