تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية بالضفة الغربية

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية سنجل، بحماية من قوات الاحتلال، وأحرقوا مركبتين وكتبوا شعارات عنصرية، لافتةً إلى أن أحد المستوطنين أطلق النار على مجموعة من الشبان الفلسطينيين، ودهس فتى قرب قلقيلية، في إطار الاعتداءات المكثفة على الفلسطينيين.