تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية بالضفة الغربية

أقدم مستوطنون، اليوم، على حرق مركبات فلسطينية في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية سنجل، بحماية من قوات الاحتلال، وأحرقوا مركبتين وكتبوا شعارات عنصرية، لافتةً إلى أن أحد المستوطنين أطلق النار على مجموعة من الشبان الفلسطينيين، ودهس فتى قرب قلقيلية، في إطار الاعتداءات المكثفة على الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها على مدينة أريحا، مغلقةً كل الطرق المؤدية إليها، مانعةً الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من المدينة، كما اعتقلت عددًا من الفلسطينيين.