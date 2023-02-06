النرويج تمنح أوكرانيا حزمة مساعدات بـ 7,3 مليار دولار

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم (الاثنين)، أنها تخطط لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 75 مليار كرونة (7.3 مليارات دولار) تدفع على 5 سنوات، بالإضافة إلى مساعدات إضافية للدول الأخرى المتضررة من الحرب.
وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستور، للصحافيين: "نقترح أن تقدم النروج مساهمة ملزمة ودائمة لأوكرانيا. نقترح تقديم 15 مليار كرونة لأوكرانيا سنويًا على مدى خمس سنوات، أو 75 مليار كرونة في المجموع"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح أن الحزمة ستغطي مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا وسيتم تقسيمها بالتساوي على هذين الصعيدين هذا العام.