النرويج تمنح أوكرانيا حزمة مساعدات بـ 7,3 مليار دولار

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستور، للصحافيين: "نقترح أن تقدم النروج مساهمة ملزمة ودائمة لأوكرانيا. نقترح تقديم 15 مليار كرونة لأوكرانيا سنويًا على مدى خمس سنوات، أو 75 مليار كرونة في المجموع"، وفقاً لـ"فرانس برس".