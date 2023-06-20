الأردن.. استشهاد طيار إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية للجيش العربي: إن "الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، استُشهد إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريًّا في منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين".