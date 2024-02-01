مسؤول: يُستَبْعَد رفض "حماس" مقترح الهدنة الطويلة في غزة

نقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات، اليوم (الخميس)، أنه من المستبعد أن ترفض حركة "حماس" اقتراحًا طرحه وسطاء هذا الأسبوع لوقف إطلاق النار، لكنها لن توقع عليه دون ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بإنهاء الحرب.