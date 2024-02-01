مسؤول: يُستَبْعَد رفض "حماس" مقترح الهدنة الطويلة في غزة

نقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات، اليوم (الخميس)، أنه من المستبعد أن ترفض حركة "حماس" اقتراحًا طرحه وسطاء هذا الأسبوع لوقف إطلاق النار، لكنها لن توقع عليه دون ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بإنهاء الحرب.
وأوضح المسؤول أن نص الاتفاق المقترح يتضمن مرحلة أولى تستمر لمدة 40 يومًا يتوقف خلالها القتال، بينما تطلق "حماس" سراح المدنيين المتبقين من بين أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم.
وأضاف أن مراحل أخرى ستشهد إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين وتسليم جثث الرهائن القتلى.
وكان وسطاء قطريون ومصريون قد قدموا لـ"حماس" هذا الأسبوع أول اقتراح ملموس لهدنة طويلة في غزة، تم الاتفاق عليه مع إسرائيل والولايات المتحدة في محادثات جرت في باريس الأسبوع الماضي.