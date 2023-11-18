بعد توغلها في الشمال.. إسرائيل تعتزم توسيع عملياتها في جنوب غزة

قال دانيال هاغاري؛ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية ستقصف الأهداف التابعة لحركة حماس أينما وجدتها بما في ذلك في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه القوات عمليتها البرية في شمال القطاع المحاصر.