مذبحة جديدة ينفّذها الاحتلال.. 14 شهيداً بينهم 6 أطفال ونساء في قصف أحد منازل غزة

استُشهد 14 فلسطينياً؛ بينهم ستة أطفال وعددٌ من المفقودين، أمس، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً شرق مدينة رفح- جنوب قطاع غزة.
وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينياً بينهم 6 أطفال ونساءٌ وعددٌ من المفقودين، وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام- شرق رفح.
وفي خان يونس، نفّذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفاً عنيفاً، أمس، من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدُّم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل عائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.
وأفادت وكالة وفا للأنباء، باستشهاد وإصابة عددٍ من الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه، في غارةٍ استهدفت منزلاً وسط مخيم جباليا، وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات- وسط القطاع.