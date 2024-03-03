مذبحة جديدة ينفّذها الاحتلال.. 14 شهيداً بينهم 6 أطفال ونساء في قصف أحد منازل غزة

وفي خان يونس، نفّذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفاً عنيفاً، أمس، من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدُّم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل عائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.