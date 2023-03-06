إيرانية الصنع.. الدفاعات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 13 طائرة مُسَيرة أطلقتها روسيا

وفي بداية الأمر، قالت إيران إنها لم تخطط لبيع طائرات مُسَيرة لروسيا؛ ولكن في سبتمبر ظهرت أدلة على أن روسيا تستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في أوكرانيا، وعندها أقرت طهران ببيع طائراتها لروسيا؛ لكنها قالت إن عمليات التسليم تمت قبل بدء الحرب.