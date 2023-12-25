"الصحة العالمية": الجوع حادّ بين السكان في غزة واليأس يتزايد

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "إكس"، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة وشركاءها سلّموا مساعدات، من بينها وقود، إلى مجمع الشفاء المدمر في مدينة غزة، الذي كان في السابق أكبر منشأة طبية وأكثرها تقدمًا في القطاع الفلسطيني.