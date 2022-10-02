أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز آفاق التعاون الخليجي - الصيني المشترك

وبحث الجانبان خلال اللقاء, مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها، إلى جانب آخر تطورات الأوضاع في المنطقة على الساحتين الإقليمية والدولية.