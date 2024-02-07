بلغت 9 شهداء و13 جريحاً.. كشف الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على حمص

وأوضح حبيب أن "العدوان دمر أيضاً كازية المرآب ومستودع الزيوت بالكامل وألحق ضرراً كبيراً بآليات المديرية حيث دمرت 12 معدة هندسية (مدحلة عدد 3 وتركس عدد 3 وكريدر عدد 2 وقشاطة زفت وبوك وصهريج وقلاب مزود بملاحة لفك الثلج بشكل كامل إضافة إلى تضرر 48 آلية متنوعة بشكل جزئي، كما تعرض المبنى الإداري والورشات الفنية لأضرار جسيمة".