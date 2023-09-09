قمة الـ20.. "رئيس الوزراء الهندي" يعلن إطلاقَ التحالف العالمي للوقود الحيوي

وأشار مودي خلال كلمته في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي اليوم السبت؛ إلى أنه تم إنشاء هذا التحالف بهدف حماية البيئة وتعزيز التحول في مجال الطاقة.