"أكسيوس": مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يُجرون محادثات لتهدئة وتيرة حرب غزة

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيلي وأمريكي، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية بشأن خطط تهدئة وتيرة حرب غزة، والانتقال إلى عملية عسكرية منخفضة الكثافة، بحلول نهاية يناير المقبل.
من جانبها، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مسؤوليه، يمارسون ضغوطاً متزايدة على إسرائيل لتغيير مقاربتها للحرب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على غزة يجب أن تتحول من مرحلة الهجمات واسعة النطاق إلى مرحلة العمليات الأكثر دقة لتقليل عدد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.