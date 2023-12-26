"أكسيوس": مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يُجرون محادثات لتهدئة وتيرة حرب غزة

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيلي وأمريكي، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية بشأن خطط تهدئة وتيرة حرب غزة، والانتقال إلى عملية عسكرية منخفضة الكثافة، بحلول نهاية يناير المقبل.