"إسرائيل" تعلن نشر زوارق حربية في البحر الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، نشر زوارق حربية في البحر الأحمر في "إطار التعزيزات العسكرية"، بعد أن أطلقت جماعة الحوثي في اليمن أمس دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة على أهداف مختلفة في "إسرائيل"؛ ردًا على عدوانها المستمر على قطاع غزة.