أوقفوا تقدمهم ودمروا آلياتهم.. شاهد: استهداف قوات إسرائيلية في غزة وتكبيدهم خسائر فادحة

ونبه "الدويري" في حديثه مع شبكة "الجزيرة" الإخبارية، إلى أن السلطات الرسمية في إسرائيل تعمد إلى إخفاء الخسائر الحقيقية التي يتكبدها جيشها في غزة، خشية اتساع نطاق ورقعة المظاهرات الضاغطة في تل أبيب ومدن أخرى لإيقاف الحرب، والمطالبة بإطلاق الأسرى المحتجزين في غزة.