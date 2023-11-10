أوقفوا تقدمهم ودمروا آلياتهم.. شاهد: استهداف قوات إسرائيلية في غزة وتكبيدهم خسائر فادحة

نشر الموقع الإلكتروني لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو لتصدي مقاتلي الحركة للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال وجنوب غزة، واستهداف وتدمير آلياتهم العسكرية.
وفي المقطع الذي نُشر مؤخراً، ويرجع تاريخ أحداثه إلى يومي 7 و8 نوفمبر، يظهر دك حشود إسرائيلية بقذائف هاون، حيث يمكن مشاهدة تصاعد ألسنة النار والدخان الكثيف من معدات الاحتلال العسكرية.
وتنتقل الكاميرا لتظهر لنا استهداف أفراد من المقاتلين لمدرعات ودبابات إسرائيلية وقوات متحصنة بالمباني بقذائف الياسين تارة، وبصواريخ موجهة "كونكورس" تارة أخرى من مسافات قصيرة للغاية، ما أسفر عن تدميرها بالكامل.
وبحسب مصادر إسرائيلية رسمية، فقد فقدت إسرائيل منذ بداية التوغل البري نحو 34 جندياً. إلا أنه بحسب الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، فإن هذه الأرقام ليست دقيقة، بالنظر إلى أن جثث جنود الجيش الإسرائيلي ومصابيه تتكدس في مستشفيات عسقلان، وفقاً لصور تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونبه "الدويري" في حديثه مع شبكة "الجزيرة" الإخبارية، إلى أن السلطات الرسمية في إسرائيل تعمد إلى إخفاء الخسائر الحقيقية التي يتكبدها جيشها في غزة، خشية اتساع نطاق ورقعة المظاهرات الضاغطة في تل أبيب ومدن أخرى لإيقاف الحرب، والمطالبة بإطلاق الأسرى المحتجزين في غزة.
فيما تشكل الخسائر الاقتصادية لإسرائيل مشكلة أخرى، إذ تبلغ تكلفة العملية العسكرية على الخزينة الإسرائيلية نحو 200 مليار شيكل (52 مليار دولار أمريكي تقريباً)، وهو ما يشكل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لتل أبيب، فيما بلغ عجز الميزانية نحو 23 مليار شيكل (6 مليار دولار أمريكي تقريباً)، ما يمثل زيادة بأكثر من 7 أضعاف على أساس سنوي.