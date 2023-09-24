"التعاون الإسلامي" تدعو إلى وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بشدة تصاعد وتيرة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدّت هذا اليوم إلى استشهاد شابين فلسطينيين، وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم.
وأشارت إلى هذا يأتي أيضًا بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى الضغط على "إسرائيل"، قوة الاحتلال؛ من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.