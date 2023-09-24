"التعاون الإسلامي" تدعو إلى وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بشدة تصاعد وتيرة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدّت هذا اليوم إلى استشهاد شابين فلسطينيين، وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم.