18 مدنيًّا صوماليًّا يلقون حتفهم في هجوم مروع لمتشدّدي "الشباب"

قتل 18 مدنيًّا صوماليًّا على الأقل في هجوم شنّه مقاتلو حركة الشباب المتشدّدة في منطقة وسط الصومال؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية.
وأفادت الوكالة بأن مقاتلي الشباب أحرقوا شاحنات تحمل مواد إغاثة كانت في طريقها إلى محاس، وقتلوا معظم من كانوا على متنها.
ونقلت "رويترز" عن مسنٍّ من السكان المحليين واسمه فرح عدن، عبر الهاتف، أن حركة الشباب قتلت 18 مدنيًّا، وأحرقت عدة شاحنات محملة بمواد إغاثة كانت متوجهة إلى منطقة محاس الليلة الماضية.
وبيّن "عدن" أن سكانًا مسلّحين طردوا المتشددين من المنطقة الأسبوع الماضي، لكن الحكومة لم ترسل قوات للمساعدة في منعهم من العودة.