18 مدنيًّا صوماليًّا يلقون حتفهم في هجوم مروع لمتشدّدي "الشباب"

ونقلت "رويترز" عن مسنٍّ من السكان المحليين واسمه فرح عدن، عبر الهاتف، أن حركة الشباب قتلت 18 مدنيًّا، وأحرقت عدة شاحنات محملة بمواد إغاثة كانت متوجهة إلى منطقة محاس الليلة الماضية.