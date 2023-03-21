تأهب أمني في مدن أمريكية وسط مخاوف من اضطرابات إذا اعتقل ترامب

تستعد الشرطة في مدن أمريكية كبرى لاضطرابات محتملة في حال القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب، ضمن تحقيق بشأن مزاعم دفع أموال لنجمة إباحية للتكتم على العلاقة التي زعم أنهما كانت بينهما.
وستكون هذه أول قضية جنائية ترفع ضد رئيس أمريكي سابق.
وتكثف السلطات في نيويورك وواشنطن العاصمة ولوس أنجليس من وجودها تحسبًا لاحتجاجات.
وأقيمت حواجز فولاذية يوم الاثنين خارج محكمة مانهاتن الجنائية، حيث يمكن توجيه الاتهام إلى ترامب وأخذ بصمات أصابعه وتصويره إذا تم تقديم التهم هذا الأسبوع، كما تتوقع وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع.
وقال مصدر في الشرطة لشبكة سي بي إس، الشريك الأمريكي لبي بي سي، إن جميع أفراد قوات شرطة نيويورك، بما في ذلك محققون يرتدون ملابس مدنية، أمروا بارتداء زيهم الكامل يوم الثلاثاء، ووضعوا على أهبة الاستعداد للتعبئة.
وكانت شرطة نيويورك وفرقة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي على اتصال مع وحدة المخابرات الأمريكية المختصة بحماية الرؤساء والرؤساء السابقين، حول احتمال اعتقال ترامب.
وقال مصدر في الكونغرس لشبكة سي بي إس إن شرطة الكابيتول، التي تحمي أعضاء الكونغرس في الكابيتول هيل بواشنطن العاصمة، تخطط لإصدار إعلان طوارئ يوم الثلاثاء.