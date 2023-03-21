تأهب أمني في مدن أمريكية وسط مخاوف من اضطرابات إذا اعتقل ترامب

وأقيمت حواجز فولاذية يوم الاثنين خارج محكمة مانهاتن الجنائية، حيث يمكن توجيه الاتهام إلى ترامب وأخذ بصمات أصابعه وتصويره إذا تم تقديم التهم هذا الأسبوع، كما تتوقع وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع.