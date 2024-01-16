توابع زلزالين مدمّرين.. عجز الموازنة التركية يرتفع 900% والصدمة لم تتحقق!

كما نظرت الأسواق إلى ما هو أبعد من التدهور المالي في تركيا، وركزت بدلًا من ذلك على تبني الحكومة لسياسات اقتصادية ونقدية أكثر تقليدية، وحققت ديون البلاد بالدولار مكاسب للمستثمرين بنسبة 18% العام الماضي، وانخفض طلب المستثمرين على السندات ذات العائد الإضافي منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.