غارات إسرائيلية ودفعة صواريخ جديدة من غزة.. وصافرات إنذار في تل أبيب

انطلقت دفعة صواريخ جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مساء الأربعاء، بينما جددت طائرات إسرائيلية غاراتها الجوية على مواقع حركة الجهاد في القطاع، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، أكد المتحدث باسم الجيش ووسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار سمعت في تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم وبئر السبع، فضلاً عن سديروت وعسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة.
وأشارت مصادر إلى أن "رشقات صاروخية جديدة ومكثفة انطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة منه، مما أدى إلى إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين"، فيما قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.
وأكدت وزارة الصحة في غزة في وقتٍ سابق من الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الإجمالية في القطاع إلى 21 قتيلاً و64 مصابًا، من جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تمديد تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني ليوم الخميس، وبقاء الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى.
وقال مصدران عسكريان إسرائيليان إن إسرائيل استخدمت الأربعاء نظام "مقلاع داود" للدفاع الجوي والصاروخي متوسط المدى للمرة الأولى.
و"مقلاع داود" نظام مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وهو جزء من الدرع الصاروخية لإسرائيل التي تشمل بالفعل نظام القبة الحديدية.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تدرس مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة، موضحًا أن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار "خلال ساعات".
وكانت وسائل إعلام مصرية قد أشارت إلى دور القاهرة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "فوري" بين إسرائيل والفلسطينيين.