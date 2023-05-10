غارات إسرائيلية ودفعة صواريخ جديدة من غزة.. وصافرات إنذار في تل أبيب

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تدرس مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة، موضحًا أن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار "خلال ساعات".