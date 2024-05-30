حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى 36224 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة 36224، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.