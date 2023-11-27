"حماس" والوسطاء يعلنون الاتفاق على تمديد هدنة غزة لمدة يومين

وأوضح عبر موقع الهيئة على الإنترنت، أن الهدنة الممتدة تشمل الإفراج يومياً عن 10 من المحتجزين في قطاع غزة من النساء والأطفال، مقابل 30 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.