"حماس" والوسطاء يعلنون الاتفاق على تمديد هدنة غزة لمدة يومين

أعلنت قطر، اليوم (الاثنين)، أنه في إطار الوساطة المستمرة جرى التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة "إكس".
في غضون ذلك، أعلنت حركة حماس، أنها اتفقت مع قطر ومصر على تمديد الهدنة مع إسرائيل لمدة يومين.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، قد ذكر مساء اليوم أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة أوشكت على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين.
وأوضح عبر موقع الهيئة على الإنترنت، أن الهدنة الممتدة تشمل الإفراج يومياً عن 10 من المحتجزين في قطاع غزة من النساء والأطفال، مقابل 30 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأضاف أنه خلال اليومين الممتدين للهدنة، سيستمر وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، كما سيستمر دخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.