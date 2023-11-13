"أكسيوس": 100 موظف رسمي يتهمون "بايدن" بنشر معلومات مضللة عن حرب غزة

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم (الاثنين)، أن مذكرة موقعة من 100 من العاملين بوزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية، اتهمت الرئيس جو بايدن "بنشر معلومات مضللة" حول الحرب بين إسرائيل و"حماس".
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن "أكسيوس"، أن المذكرة اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، مشيرة إلى احتجاز آلاف الفلسطينيين في إسرائيل دون تهم.
وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يزعم وجود مرافقة قانونية لعملياته الحربية على قطاع غزة، فإن الإصابات الهائلة في عدد الضحايا من المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء والعجزة، وما يرافق ذلك من تدمير شامل وإبادة مئات العائلات الفلسطينية بأكملها، تثير قلقًا لدى كثير من الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي، لذلك فإنهم يحذرون الحكومة وقادة الجيش من تبعات خطيرة ومحاكمات بارتكاب جرائم حرب.