"حزب الله" يستهدف مبان للجيش الإسرائيلي في أفيفيم وميتات

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مبانٍ يستخدمها الجيش الإسرائيلي في أفيفيم وميتات بالأسلحة الصاروخية.
وقال "حزب الله" في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا؛ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 3/ 8/ 2024 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".
وبحسب "روسيا اليوم"، في بيان آخر، أوضح الحزب أنه استهدف "مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة"؛ "ردًّا على الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة عيتا الشعب".
وفي وقت سابق، نعى "حزب الله" أحد عناصره الذي قتل بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق بلدة وادي جيلو البازورية في جنوب لبنان.
جاء ذلك إثر استهداف مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، سيارة في بلدة البازورية بقضاء مدينة صور، كانت على الطريق العام بين وادي جيلو البازورية قرب شركة الغاز.