"حزب الله" يستهدف مبان للجيش الإسرائيلي في أفيفيم وميتات

وقال "حزب الله" في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا؛ استهدف مجاهدو ‏‏‏‏المقاومة الإسلامية ‏‏يوم السبت 3/ 8/ 2024 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".