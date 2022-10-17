العالم

"يضبط السوق".. مصر تدعم موقف المملكة في قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط

تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة
"يضبط السوق".. مصر تدعم موقف المملكة في قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط
سبق
سبق

أعربت مصر اليوم (الاثنين) عن دعمها للموقف الذي عبرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار "أوبك+" بخفض الإنتاج؛ باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك": "تتابع مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات".

وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك+؛ باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".

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أوبك+

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