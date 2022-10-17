"يضبط السوق".. مصر تدعم موقف المملكة في قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط

أعربت مصر اليوم (الاثنين) عن دعمها للموقف الذي عبرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار "أوبك+" بخفض الإنتاج؛ باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك": "تتابع مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات".
وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك+؛ باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".