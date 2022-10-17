"يضبط السوق".. مصر تدعم موقف المملكة في قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط

وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك+؛ باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".