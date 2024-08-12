إصابة 3 إسرائيليين بينهم ضابطان في حوادث منفصلة عن طريق الخطأ بالضفة

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن إسرائيلياً أصيب بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، ونقل على إثرها إلى مستشفى فلسطيني في قلقيلية، فيما تعمل الإدارة المدنية الإسرائيلية على إخراجه من المدينة ونقله إلى مستشفى إسرائيلي. كما أصيب عدد من الفلسطينيين في إطلاق النار، وفقاً لروسيا اليوم.