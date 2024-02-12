تونس.. فقدان 17 مهاجرًا انطلقوا من السواحل الشمالية

أعلن خفر السواحل التونسي الاثنين فقدان 17 مهاجرًا انطلقوا منذ أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت التونسية (شمال).
وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لـ"فرانس برس": "تتواصل عمليات البحث عن 17 مهاجرًا مفقودًا انطلقوا الاثنين الفائت من سواحل بنزرت".
والمفقودون من التونسيين و"من بينهم قاصر وأب وامرأة"، وفقًا للجبابلي.
وتظاهر السبت عدد من أهالي المفقودين وسط مدينة بنزرت لمطالبة السلطات بالبحث عن أبنائهم، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقضى 13 مهاجرًا سودانيًا وفقد 27 آخرون قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم، على ما أفاد متحدث قضائي الخميس.
وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا: إن 42 مهاجرًا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة في محافظة صفاقس (شرق) وتم إنقاذ مهاجرين اثنين.
وجميع هؤلاء من الرجال، وكانوا يحملون بطاقات لجوء.