تفاصيل استعادة إسرائيل 4 محتجزين.. اختارت أكثر الأوقات ازدحامًا وارتكبت مذبحة مروعة

وقالت الصحفية التي تحفظت على ذكر اسمها لأسباب أمنية في مقطع صوتي أرسلته لوكالة أنباء العالم العربي: "أنا كنت على دوار النصيرات.. ما رأينا إلا هذا القصف الرهيب. قصف كثير. صارت زي أهوال يوم القيامة، الناس صارت تجري.. تجري في كل مكان.. صار القناصة تقنص في كل مكان.. في كل مكان.. والطيران يقصف والمدفعية تقصف، قالوا قوة خاصة.. رأينا الدبابات تأتي من جهة النخيل.. من شرق البريج.. دخلوا على شارع صلاح الدين مباشرة.. جاؤوا من نتساريم.. حوطوا محيط نتساريم ومنطقة العودة وجاؤوا من شارع الطاقة. جاؤوا من شارع البريج وحاوطوا النصيرات كلها.. وأول ما القوة الخاصة جاءت.. طبعًا عملية الإنزال شفناها كويس عند مستشفى العودة.. كانوا يمكن ولا 30 جنديًا.. وصار اللي صار".