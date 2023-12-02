"ضحايا ما بعد هدنة غزة" يرتقون لـ"190" شهيدًا.. الاحتلال يعزّز عدوانه بقصف متواصل

ومنذ بدْء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم "6150" طفلًا، وأكثر من "4" آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من "37" ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.