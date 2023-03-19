أكبر تمرد في تاريخ إسرائيل.. 920 ضابطاً وجندياً يهددون بعدم الامتثال للاستدعاء للخدمة

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر في حملة الاحتجاج، أن هذا التمرد يشمل 920 جندياً، موزعين على النحو التالي: 450 ضابطاً وجندياً من قوات الاحتياط ممن يخدمون بوحدات العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، و200 ضابط وجندي في منظومة "السايبر الهجومي" التابعة لجهاز المخابرات العامة "الشاباك" والاستخبارات العسكرية والمخابرات الخارجية "الموساد"، و270 ضابطاً وجندياً في سلاح الجو، بينهم 180 طياراً، وأكثر من 50 عنصراً في وحدة التحكم، وحوالي 40 من مشغلي الطائرات المسيرة من معظم الأسراب.