"الأونروا": 12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن نحو 48 ألف طفل فلسطيني يدرسون في مدارسها بالضفة الغربية، ومنذ بدء الحرب بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، كثف الجيش الإسرائيلي والمستعمرون جرائمهم في الضفة الغربية، بما يشمل قتل المواطنين الفلسطينيين وهدم المنازل وتهجير أصحابها، وتوسيع البناء الاستعماري.