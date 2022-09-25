الإمارات توقع اتفاقية مع ألمانيا لتزويدها بالغاز والديزل

وبيّنت الوكالة أنه جرى استكمال عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل في سبتمبر الحالي، والاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023.