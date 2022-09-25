الإمارات توقع اتفاقية مع ألمانيا لتزويدها بالغاز والديزل

وقّع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم (الأحد)، اتفاقًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وقعت اتفاقًا لإمداد شركة آر.دبليو.إي الألمانية بالغاز الطبيعي المسال.
وأضافت أن "أدنوك" ستصدّر بموجب الاتفاق أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال للشركة في أواخر 2022؛ لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تنص على تصدير شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا أواخر عام 2022 ثم توريد شحنات إضافية في 2023.
وبيّنت الوكالة أنه جرى استكمال عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل في سبتمبر الحالي، والاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023.