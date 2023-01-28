السلطة الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير للأوضاع

حمّلت السلطة الفلسطينية، اليوم (السبت)، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع، بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيدًا خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها.