السلطة الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير للأوضاع

حمّلت السلطة الفلسطينية، اليوم (السبت)، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع، بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيدًا خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها.
وعقب اجتماع في مقر الرئاسة، لفتت السلطة الفلسطينية إلى أن الاحتلال ينتهج سياسات وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى؛ بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبيّنت أن هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقّعة وانتهاكها قرارات الشرعية الدولية.
وحذّرت السلطة حكومةَ الاحتلال من الاستمرار في هذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور؛ مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.