مصر.. هيئة قناة السويس: أعمال الإنقاذ جارية لانتشال القاطرة الغارقة في القناة

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم على الفور الدفع بفريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع برافعة الإنقاذ لإجراء أعمال انتشال القاطرة، كما يتم إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.