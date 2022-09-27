بلينكن: الغرب لن يعترف "مطلقاً" بالاستفتاءات الروسية لضم أراضي أوكرانية

وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، حاجة بلاده لمزيد من الدعم العسكري من دول الحلف، حيث جاء الاتصال في أعقاب التصويت في أربع مناطق محتلة في أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا.