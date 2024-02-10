"كارثة ومجزرة عالمية".. تحذير ممّا تلوّح به إسرائيل في رفح ودعوة للتدخل الفوري

وتابع البيان: "نطالب مجلسَ الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتّخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وكذلك وقف القتل المتعمّد ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في القطاع، ووقف تهديدات الاحتلال المستمرّة ضد محافظة رفح وغيرها من المحافظات".