"أبو الغيط": أتوقّع أن يكون للقمة العربية بالسعودية بصمةٌ على أوضاعنا

توقّع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الأربعاء"، أن يكون للقمة العربية القادمة في جدة بالمملكة، التي ستُعقد في 19 مايو الحالي؛ بصمةٌ على الوضع العربي بصفة عامة.
وأوضح "أبو الغيط" في حوار تلفزيوني، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعًا تحضيريًّا للقمة العربية يوم 17 مايو في جدة، تسبقه اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة العربية يوم 16 مايو؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورجح أن تشهد القمة أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية.
وبيّن أن آلية عودة سوريا للجامعة العربية لها سياقٌ قانوني محدَّد في ميثاق الجامعة العربية، بأنه يحقُّ لدولة أو مجموعة دول المطالبة بمناقشة موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، خصوصًا أنها لم تطرد من الجامعة، لكن جرى تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية.
وأضاف "أبو الغيط": أنه لا يعلم هل ستعود سوريا للجامعة العربية أم لا؟ وأنه لم يتسلَّم بوصفه أمينًا عامًّا للجامعة أي خطابات حتى اليوم تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة عودة سوريا للجامعة مجددًا.