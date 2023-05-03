"أبو الغيط": أتوقّع أن يكون للقمة العربية بالسعودية بصمةٌ على أوضاعنا

وبيّن أن آلية عودة سوريا للجامعة العربية لها سياقٌ قانوني محدَّد في ميثاق الجامعة العربية، بأنه يحقُّ لدولة أو مجموعة دول المطالبة بمناقشة موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، خصوصًا أنها لم تطرد من الجامعة، لكن جرى تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية.