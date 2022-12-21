الحكومة المصرية تخطط لـ "العمل من المنزل".. تعرَّف على السبب

وأكّد أنه لا توجد نيّة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على أنه جارٍ العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.