إطلاق النار على 3 طلاب فلسطينيين بأمريكا.. "جريمة كراهية" تتفاعل بضبط المشتبه به

أعلنت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، الإثنين، أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به في إطلاق النار على 3 طلاب جامعات من أصل فلسطيني تسبب في إصابتهم في بيرلينغتون بولاية فيرمونت الأمريكية، فيما تحقق الشرطة في الحادث على أساس الاشتباه بأنها جريمة كراهية.