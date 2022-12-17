للتخلي عن الشحنات الروسية ..ألمانيا تدشن وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال

وتجري المراسم برئاسة المستشار أولاف شولتس على متن السفينة "هو ايسبيرانزا" الراسية منذ الخميس الماضي على المنصة الجديدة في فيلهلمسهافن على شواطئ بحر الشمال، وفقًا لـ"فرانس برس".