واشنطن: تصريحات وزير اسرائيلي ينكر وجود الفلسطينيين "مهينة" و"خطيرة"

ورداً على سؤالٍ عمّا إذا كانت ستؤثر هذه التصريحات في العلاقات الأميركية مع إسرائيل، قال باتيل؛ إن سموطريتش "ليس العضو الوحيد في الحكومة الإسرائيلية".