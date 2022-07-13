"القضية لم تُغلق".. واشنطن تدعو للمساءلة في مقتل شيرين أبوعاقلة

وقال "سوليفان": "يتعين أن تُبذل جهود في المساءلة، والتأكد من أن نجد طريقة لقلب هذه الصفحة بشكل عادل، كانت صحفية، مواطنة أمريكية. الرئيس، وزير الخارجية، الفريق بأكمله يشعر بحزن من أجل الأسرة".