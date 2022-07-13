"القضية لم تُغلق".. واشنطن تدعو للمساءلة في مقتل شيرين أبوعاقلة

دعت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إلى المساءلة، بخصوص مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبوعاقلة، التي يرجح أن يكون مقتلها خلال غارة إسرائيلية في الضفة الغربية مسألة رئيسية خلال زيارة الرئيس جو بايدن الحالية لـ"إسرائيل".
وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن واشنطن لا تعتبر قضية شيرين أبوعاقلة أُغلقت، وفقاً لـ"رويترز".
وبيّن أن الإدارة الأمريكية بتوجيه من الرئيس، كانت منخرطة للغاية في المساعدة في محاولة تحديد ما حدث بالضبط بخصوص الظروف المأساوية لوفاتها.
وقال "سوليفان": "يتعين أن تُبذل جهود في المساءلة، والتأكد من أن نجد طريقة لقلب هذه الصفحة بشكل عادل، كانت صحفية، مواطنة أمريكية. الرئيس، وزير الخارجية، الفريق بأكمله يشعر بحزن من أجل الأسرة".
واحتشد صحفيون فلسطينيون في مدينة غزة اليوم؛ للمطالبة بالعدالة لشيرين أبوعاقلة، التي كانت واحدة من أبرز الصحفيين الذين يغطّون الصراع.